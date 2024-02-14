Стали известны главные тренды в макияже губ весной Визажист Чумак: весной в моду войдет «голый» макияж губ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одним из популярных весенних трендов является «голый» макияж губ, рассказала визажист Арина Чумак. В разговоре со «Страстями» специалист подчеркнула, что для такого эффекта можно использовать масло, которое создаст нежный блеск и придаст приятный оттенок без ощущения липкости.

Мастхэв для тех, кто выбирает благородность и естественность, — «голый макияж губ». Его легко создать, используя масло, которое подарит нежный блеск, приятный оттенок, позаботится о мягкости без ощущения липкости, — пояснила Чумак.

Также можно обратить внимание на средства, создающие эффект напитанных и увлажненных губ. Например, можно использовать помады с сатиновой текстурой. Кроме того, Чумак назвала одним из трендов эффект зацелованных губ. Чтобы создать его, нужно нанести на слизистую ярко-розовый или малиновый тинт, плавно растушевав к основанию. Можно добавить немного масла, чтобы губы выглядели более сочными. Среди цветов помад весной стоит отдать предпочтение нюдовым, пыльно-розовым или насыщенным оттенкам, добавила визажист.

Дерматолог Муниб Шах ранее заявил, что регулярное использование бальзама для губ может привести к ухудшению состояния кожи, сухости, шелушению и дерматиту. Специалист также добавил, что такие средства порой провоцируют частое облизывание губ.