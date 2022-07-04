Стали известны главные события предстоящей Российской креативной недели

Фото: Пресс-служба Российской креативной недели

В рамках Российской креативной недели с 7 по 10 июля 2022 года в московском парке Горького состоятся более 20 мероприятий для молодых специалистов, сообщила пресс-служба форума. Его участники разберут, что такое NFT и метавселенная, как устроен арт-рынок, как создать бренд одежды и разработать компьютерную игру.

Среди главных событий недели — дискуссии 7 июля «Быть или не быть в списке самых успешных — молодежное предпринимательство», «Не стирай — это искусство», «Начало всех начал: о старте карьеры проект-менеджеров». 8 июля участники смогут посетить мероприятия «Гранты: инструкция по применению» и «Перезагрузка территорий. Роль и задачи молодых специалистов в развитии регионов РФ».

9 июля пройдёт ряд мероприятий чемпионата ArtMasters, а 10-го — «Экскурсия в новый мир — погружение в метавселенную» и сессия «Виноградарство — персональный бренд или новый геомаркетинг территории».

Специально для молодых специалистов мы сделали отдельный павильон совместно с создателями стартапов, лидерами креативных индустрий, организаторами молодёжных проектов, ведущими вузами и экспертами из самых разных сфер. Четыре дня подряд здесь будут обсуждать то, что волнует молодых предпринимателей, и это отличная возможность для роста, — рассказала директор Российской креативной недели Марина Абрамова.

Ранее сообщалось, что в Российской креативной неделе примут участие ведущие вузы страны, сообщили в пресс-службе форума. На нём выступят представители НИУ ВШЭ, РЭУ им. Г. В. Плеханова, РГУ им. А. Н. Косыгина, Московского политехнического университета, МАРХИ, Севастопольского государственного университета, Волгоградского государственного университета и других университетов.