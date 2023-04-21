Стали известны факторы риска развития рака яичников Гинеколог Аскольская: рак яичников может развиться на фоне гормональных проблем

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Факторами риска развития рака яичников являются гормональные и метаболические нарушения, в том числе ожирение и диабет, предупредила врач-гинеколог Светлана Аскольская. Она рассказала РИАМО, что данная онкология может быть наследственной — если в роду были женщины с раком яичников, вероятность развития опухоли растет на 20%. Кроме того, заболевание может возникать при хронических воспалительных процессах на фоне овуляции.

У женщин, которые страдают от ожирения, диабета, болезней щитовидной железы риск развития опухолей яичников выше. Яичники сами вырабатывают гормоны и реагируют на все гормональные изменения, происходящие в организме, — пояснила специалист.

Аскольская предупредила, что рак яичников занимает второе место по распространению среди гинекологических опухолей у женщин. Они подразделяются на доброкачественные, злокачественные и пограничные. Шансы на развитие онкологии растут из-за бесплодия, дисфункции яичников и других нарушений репродуктивных функций. Злокачественная опухоль может возникнуть при нарушении менструального цикла: поздних менструации или менопаузы.

Гинеколог предупредила, что на ранних стадией опухоль может никак себя не проявлять. Среди симптомов она назвала вялость, утомляемость, метеоризм, боли в нижних отделах живота, невысокая температура тела, потеря аппетита.

Ранние симптомы можно списать на авитаминоз или проблемы с кишечником. Иногда женщины сами начинают принимать лекарства для улучшения работы ЖКТ, теряя тем самым драгоценное время, — уточнила врач.

Онколог Александр Братик ранее рассказал, что раковые, то есть злокачественные, клетки отличаются от остальных способностью к бесконечному делению и разрушительным действиям на внутренние органы. По его словам, такие клетки организм воспринимает как свои собственные и не уничтожает их, как это бывает с другими мутациями.