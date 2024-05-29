Стали известны две причины взлета цен на апельсиновый сок FT: цены на апельсиновый сок выросли из-за погоды и болезни деревьев в Бразилии

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Производители апельсинового сока ищут альтернативные фрукты для производства, так как столкнулись с кризисом из-за грядущего неурожая апельсинов в Бразилии, сообщила газета Financial Times. Перебои с поставками фруктов ожидаются в связи с плохой погодой и заболеванием апельсиновых деревьев.

Цены на апельсиновый сок взлетели до рекордно высокого уровня из-за плохой погоды и болезни апельсиновых деревьев в Бразилии, крупнейшем в мире экспортере, что побудило производителей задуматься, можно ли вместо этого использовать мандарины для приготовления напитка, — говорится в публикации.

Президент международной ассоциации фруктовых и овощных соков (IFU) Кис Кулс заявил о кризисе. По его словам, подобная ситуация не складывалась даже во время мощных ураганов или сильных морозов.

Кулс считает, что долгосрочным решением может стать приготовление апельсинового сока из мандаринов. По его словам, мандариновые деревья имеют лучшую устойчивость к изменению климата. Он уточнил, что IFU рассматривает возможность регулирования, которое позволило бы производить напиток с содержанием других цитрусовых.

В отрасли говорят, что потребители могут ощущать последствия происходящего в течение многих лет, уточняет Financial Times. По данным газеты, многие производители уже перекладывают на клиентов повышающиеся расходы.

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