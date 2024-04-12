Стали известны детали взрыва внедорожника Land Cruiser в Москве Очевидица заявила, что Land Cruiser взорвался сразу после запуска двигателя

Очевидица взрыва внедорожника Land Cruiser в Москве заявила NEWS.ru, что автомобиль подорвался сразу после запуска двигателя. По ее словам, водитель получил травму ноги.

Там взорвалась машина. Мужик сел, завел машину, и машина взорвалась. У него нога повреждена, сам он не пострадал. Не знаю, зачем реанимация приезжала. Ну вот разбираются — кто-то ему подложил это или просто неисправность в машине. Целая делегация там теперь, — добавила собеседница.

Внедорожник Land Cruiser взорвался на Коровинском шоссе в Москве, в результате чего водитель иномарки получил травму ноги, сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник. Согласно его сведениям, повреждения также получили автомобили Infiniti и BMW, находившиеся поблизости.

Канал уточнил, что взрыв произошел после того, как владелец внедорожника повернул ключ в замке зажигания. Пострадавшего водителя доставили в больницу. По информации канала, иномарку могли заминировать. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники силовых структур.

Источник РИА Новости в экстренных службах озвучил аналогичную версию. Согласно его сведениям, под автомобилем Land Cruiser сдетонировало неустановленное взрывное устройство.

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