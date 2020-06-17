Стали известны детали визита полиции в захваченный уральский монастырь

https://static.news.ru/photo/083871ca-b082-11ea-ac53-fa163e074e61_660.jpg Среднеуральский женский монастырь Фото: Yqqy/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org

Представители полиции Свердловской области рассказали о визите в Среднеуральский женский монастырь, захваченный отстранённым от служения схиигуменом Сергием. Священнослужитель был отстранён от служения и подвергнут церковному суду. Однако с действиями церковного руководства не согласился и ушёл в «религиозную оппозицию»: остался в монастыре и отказался передавать его новому священнику.

Тем не менее, как заявили в правоохранительных органах, в обители, которую прибыли охранять казаки и добровольцы, нарушений общественного порядка не выявлено.

Сотрудники полиции территориального ОВД Верхней Пышмы <...> опросили представителей монастыря, представителей охраны. В результате проверочных мероприятий информация о нарушении общественного порядка не нашла своего подтверждения, — цитирует «Подъём!» начальника пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых.

Подтвердил информацию о визите силовиков и сам опальный схиигумен. По его словам, в монастырь «приезжали представители общественной безопасности, полиции, прокуратуры, ФСБ». Силовики, по его словам, убедились, что священнослужители «среди деревьев общественного порядка не нарушали».

Сергий вернулся к служению в монастыре Спорительницы хлебов, несмотря на запреты правящего архиерея. Как заявили в Екатеринбургской епархии, он отстранил от управления игуменью, назначенную решением Священного Синода в 2005 году. Священника Георгия (Викторова), назначенного в монастырь для совершения богослужений вместо отстранённого схиигумена, на территорию обители не пустили.

Вскоре после этого в монастыре побывали сотрудники правоохранительных органов. Они провели беседу с опальным священнослужителем и казаками, предупредив о недопустимости противоправных действий. Однако вмешиваться во внутрицерковный конфликт силовики не стали.

Сергий захватчиком монастыря себя не считает. По его словам, он лишь решил оставаться здесь, не подчиняясь решениям церковных властей, так как не согласен с ними. При этом, напомнил схиигумен, именно он с единомышленниками стоял у истоков обители, создавая её долгие годы «на пустом месте» исключительно на пожертвования верующих.

Священнослужителя называют главой секты царебожников и бывшим духовным наставником депутата Госдумы Натальи Поклонской. Он попал в опалу, после того как резко высказался против приостановки работы храмов в условиях распространения коронавируса и проклял сторонников такой меры.

Первое заседание епархиального церковного суда, который должен разобраться в поведении схиигумена, состоялось 15 июня. Как писал NEWS.ru, священник на нём объявил патриарха гонителем веры, предавшем Церковь соблюдением норм Роспотребнадзора. После этого он покинул зал заседаний. Следующее заседание должно состояться 24 июня.