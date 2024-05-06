Пожарный из «Крокуса» рассказал подробности спасения людей после теракта Пожарный Пытляк: посетители «Крокуса» прятались от стрельбы в туалетах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Сотрудник управления пожарной охраны «Крокус Сити Холла» Денис Пытляк одним из первых прибыл на место теракта 22 марта, его вызвали из дома после смены. Пожарные начали тушение с очагов возгорания, также они выводили людей из задымленных помещений, рассказал он РБК.

По его словам, огонь охватил, помимо зала, также кровлю и ресторан выездного обслуживания на верхнем этаже комплекса. Система пожаротушения в концертном зале сработала как надо, но она не рассчитана на несколько очагов возгорания, как это произошло во время теракта.

Тушением пожара занимались специалисты частной пожарной охраны комплекса, которые проложили рукав для подачи воды, а также сотрудники Мособлпожспаса. Они также эвакуировали людей. Многие из посетителей прятались в туалетах.

Я пытался пробиться в кабинки в туалетном помещении в фойе третьего этажа, где погибли несколько десятков человек. Они прятались явно не от дыма, а от стрельбы. Люди лежали семьями в обнимку, — рассказал Пытляк.

Некоторые люди баррикадировались в помещениях и отказывались выходить. Так, в помещениях охраны заперлась группа из 25 человек, в итоге их удалось вывести.

Ранее сообщалось, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов потребовал жестко ограничить миграцию после теракта в «Крокусе». Также политик возмутился, что не слышит результаты расследования по этому делу.