Стали известны детали похорон Пригожина «МК»: Пригожина похоронили в закрытом гробу

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Могила Евгения Пригожина

Бизнесмена Евгения Пригожина похоронили в закрытом гробу, сообщил «МК» сотрудник Пороховского кладбища в Санкт-Петербурге. По его данным, церемония прощания обошлась в 29 тысяч рублей.

У них свой участок, мы разобрали гранит, чтобы освободить место. О том, что у нас похоронят Пригожина, знали заранее, нас просили никому об этом говорить. Мы и не сказали. Во вторник вечером, когда все закончилась и прошла информация о месте захоронения, сюда понаехало столько полиции, что нас всех выгнали. Хоронили Пригожина в закрытом гробу. Вот гроб был, действительно, дорогой, — рассказал работник кладбища.

Бизнес-джет Пригожина Embraer Legacy потерпел крушение в Тверской области 23 августа. Как выяснилось позднее, среди пассажиров был и предприниматель, и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Всего на борту находились десять человек, все они погибли.

Похороны Пригожина прошли 29 августа на Пороховском кладбище в северо-восточной части Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Прощание проводилось в закрытом формате согласно пожеланиям родственников. Так, на церемонию пришли только самые близкие, однако конкретный список неизвестен. Президент России Владимир Путин на похоронах не присутствовал, о чем сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

С утра 30 августа к могиле бизнесмена начали пускать посетителей.