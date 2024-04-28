Раскрыты подробности о брате 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Суд в Москве ранее арестовывал брата 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

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Джумахон Курбонов

Хорошевский районный суд Москвы ранее арестовывал Сухроба Курбонова — брата 12-го фигуранта дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Джумохона Курбонова, сообщили РИА Новости в суде. Его судили по административной статье о мелком хулиганстве.

Из постановления суда следует, что Сухроб Курбонов громко ругался с братом в общественном месте, используя ненормативную лексику. Кроме того, он повздорил с сотрудниками правоохранительных органов, отказавшись выполнять их требования. За это обоих братьев арестовали на 15 суток.

РИА Новости ранее сообщило, что вместе с 12-м фигурантом дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Джумоном Курбоновым был задержан его брат. Источник агентства уточнил, что не знает, где находится родственник арестованного, так как в общежитие он не возвращался.

Как отмечает агентство, пока неизвестно, считает ли следствие Сухроба Курбонова причастным к теракту в «Крокусе». Информации о его задержании в рамках уголовного дела пока нет.

Басманный районный суд Москвы 27 апреля заключил Джумохона Курбонова под стражу по делу о теракте. По версии следствия, ему отводилась роль предоставления денежных средств для подготовки террористического акта. В том числе обеспечения участников организованной группы средствами телекоммуникационной связи и их систематическая оплата.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В этот день в концертном зале должна была выступать группа «Пикник». Группа злоумышленников открыла огонь по людям и подожгла здание. Пожар привел к обрушению крыши и выгоранию концертного зала. Жертвами стали более 140 человек, свыше 500 пострадали.

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