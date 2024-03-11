Стали известны детали нападения сотрудницы Ozon на известного режиссера Напавшую на режиссера Ласта сотрудницу Ozon отстранили от работы

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Сотрудницу пункта выдачи заказов Ozon, которая распылила перцовый баллончик в лицо режиссеру Гунару Ласту, временно отстранили от работы, сообщили NEWS.ru в пресс-службе маркетплейса. Там сообщили, что уволят девушку, если подтвердится факт ее провокации в конфликте.

Клиент забирал заказ из соседнего помещения, а сотрудница партнерского ПВЗ Ozon вступила в конфликт, желая помочь девушке, работавшей в другой точке. Конечно, агрессивное поведение категорически неприемлемо для нас, как со стороны клиентов, так и со стороны сотрудников. Мы принесли личные извинения деятелю культуры и готовы оказать ему необходимую помощь. <...> Cотрудница ПВЗ в Грузинском переулке временно отстранена от работы. Если ее вина будет доказана, то ее уволят, — сообщили в Ozon.

Также в Ozon заверили, что дополнительно проведут повторный инструктаж с владельцами пунктов выдачи по франшизе и их сотрудниками в Москве о правилах коммуникации с клиентами.

Инцидент с 82-летним режиссером произошелвечером 7 марта в ПВЗ у станции метро «Белорусская» в Москве. Ласт пришел в пункт, чтобы забрать подарки для близких к 8 Марта, а на следующий день должен был уехать в командировку в зону проведения СВО. Мужчине не выдали заказ, из-за чего сложилась конфликтная ситуация.

Ранее жительница Москвы Анастасия обвинила блогера Петра Баталова в том, что он забил ее пункт выдачи заказов кошачьим туалетным наполнителем. Так он, по ее словам, отомстил женщине, которая открыла ПВЗ рядом с объектом его супруги.