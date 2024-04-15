Стали известны детали допроса кислотного маньяка KP.RU: обливший химикатами девушек в Монино не был знаком со своими жертвами

Фото: НАК

Кислотный маньяк, обливший химикатами как минимум двух девушек в Монино, не был знаком со своими жертвами, рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. По словам собеседника издания, мужчина во время допроса «нес полную околесицу» и утверждал, что кто-то его преследовал.

Несет полную околесицу. Он утверждает, что в последнее время якобы кто-то преследовал. Он признает, что девушек, на которых он напал, раньше никогда не видел, лично с ними не знаком. Но считает, что их к нему «подослали». При этом не может объяснить, с чего он так решил, почему сделал такие выводы, — рассказал источник.

Он подчеркнул, что подозреваемый приезжал в Монино из соседнего города. При этом мужчина, как уточнил источник, выглядит презентабельно и интеллигентно, спокойно разговаривает. Задержанный работал ведущим инженером оптико-электронных приборов на одном из крупных столичных заводов. Химикаты, которыми он обливал девушек, мужчина выносил с предприятия. По одной из версий, нападения могут быть связаны не с манией преследования, а с ненавистью к женщинам.

В Колледже космического машиностроения и технологий, где также работал подозреваемый, сегодня сообщили о его увольнении. Один из студентов отметил, что мужчина всегда казался тихим и обычным. По его словам, все были в шоке от новостей про нападения. Одна из студенток добавила, что педагог никогда не оказывал учащимся знаков внимания, но мог немного завышать оценки девушкам.

Ранее стало известно о нападениях на женщин в подмосковном Монино, которые происходили в районе Комсомольской, Южной и Московской улиц. Мужчина подходил к женщинам сзади и внезапно выплескивал в лицо неизвестную едкую жидкость. СМИ известно по крайней мере о двух нападениях — на женщину и 16-летнюю девушку.