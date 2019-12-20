https://static.news.ru/photo/82162d78-2367-11ea-b613-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пенсионный фонд России назвал даты выплаты платежей за январь. Некоторые пенсионеры получат деньги уже 30 декабря.

В этот день необходимая сумма поступит на банковские карты людей, получающих пенсию через банк, передаёт ТАСС. Доставка через «Почту России» начнёт осуществляться с 3 января 2020 года.

Сумма выплаты неработающему пенсионеру будет проиндексирована на 6,6%.

Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин заявил, что индексация пенсий в стране продолжится после 2024 года. В ходе ежегодной большой пресс-конференции журналисты напомнили российскому лидеру, что 2024 год прописан как крайний срок для индексации. Путин заверил, что процесс будет продлён. Президент рассказал, что в 2020 году пенсии будут повышены на 6,6% при прогнозируемом уровне инфляции в 3%. Также Путин подчеркнул, что повышение пенсионного возраста «даже не обсуждается».