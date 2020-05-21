Стали известны даты проведения ЕГЭ по всем дисциплинам

https://static.news.ru/photo/06918a92-9b73-11ea-b4e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Рособрнадзор рассказал о датах проведения единого госэкзамена по всем дисциплинам. Основной этап стартует 29 июня 2020 года. В этот день состоятся испытания по географии, информатике и литературе.

Далее — 2 и 3 июля — будет проходить ЕГЭ по русскому языку, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Проведение ЕГЭ по профильной математике запланировали на 6 июля. История и физика пройдут 9 июля. Обществознание и химия — 13 июля. Экзамен по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам пройдут 16 июля, а устная часть по иностранным языкам — 18 и 20 июля. Кроме того, в расписании укажут резервные дни.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учитель и классный руководитель 11-го класса Надежда Иванченко рассказала, что смена даты начала ЕГЭ ставит под вопрос традиционный график отпусков учителей. По её словам, большинство работников образования уже подписали отпуска с 1 июля по 25 августа.