Стали известны дата и место прощания с Чилингаровым Прощание с депутатом Чилингаровым пройдет 4 июня в храме Христа Спасителя

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Артур Чилингаров

Церемония прощания с депутатом Госдумы, исследователем Арктики и Антарктики Артуром Чилингаровым состоится во вторник, 4 июня, в храме Христа Спасителя, пишет ТАСС со ссылкой на многолетнего помощника доктора географических наук и почетного полярника Константина Зайцева. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

Отпевание будет во вторник в храме Христа Спасителя, похороны — на Новодевичьем кладбище, — сказал Зайцев.

О смерти Чилингарова сообщили в пресс-службе Государственной думы. Депутат ушел из жизни в возрасте 84 лет. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования. Он уточнил, что Чилингаров избирался в Госдуму в течение семи созывов. Каждый свой рабочий день он отстаивал интересы страны и граждан.

Артур Чилингаров являлся первым вице-президентом Русского географического общества, президентом Государственной полярной академии, членом экспертного совета национальной премии «Хрустальный компас» и президентом Ассоциации полярников. Он руководил несколькими экспедициями, а также принимал участие в сложнейших спасательных операциях.

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