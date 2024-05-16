Стали известны дата и место прощания с Андриякой Прощание с Андриякой пройдет 17 мая в Академии акварели и изящных искусств

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Сергей Анрияко

Прощание с народным художником России Сергеем Андриякой состоится 17 мая. Церемония пройдет в здании Академии акварели и изящных искусств, ректором которой он был, сообщили в пресс-службе учреждения.

Отмечается, что панихида начнется в актовом зале в 12:00 и продлится около часа. После этого до 18:00 будет проходить прощание с художником.

Андрияка ушел из жизни 15 мая в возрасте 65 лет. Художник прославился как один из лучших мастеров акварельной живописи, его работы, а также картины его учеников вывешены в Кремле. Он являлся академиком Российской академии художеств, организатором и художественным руководителем Московской государственной специализированной школы акварели Сергея Андрияки. У него осталось шесть детей и двое внуков.

По данным Telegram-канала SHOT, художник в последние годы боролся с онкологией. В свою очередь Telegram-канал Mash уточнил, что у него был рак кишечника.

При этом в Академии акварели и изящных искусств рассказали, что Андрияка перед смертью «чувствовал себя нормально». Коллеги навестили его в больнице накануне смерти, но ничего не предвещало трагедии, несмотря на рак.

Художник Дмитрий Цветков вспомнил в разговоре с журналистами, что Андрияка проводил бесплатные мастер-классы по всей России. По его словам, творчество Андрияки было гораздо шире, чем о нем думают.