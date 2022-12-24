Стали известны дата и место похорон юмориста Пономаренко Юмориста Пономаренко похоронят в Новочеркасске 26 декабря

Фото: Natalya Loginova/Russian Look

Александр Пономаренко

Юмориста и звезду «Кривого зеркала» Александра Пономаренко похоронят в родном городе Новочеркасске Ростовской области 26 декабря, сообщили ТАСС в городской администрации. Власти Новочеркасска окажут помощь семье артиста.

Похороны в понедельник, в 14:00 на новом кладбище, — говорится в заявлении.

Телеведущий Андрей Малахов ранее сообщил о смерти Пономаренко. Артист ушел из жизни в возрасте 55 лет после борьбы с онкологическим заболеванием. В конце ноября он рассказал о своей болезни в программе «Малахов».

Братья-близнецы Валерий и Александр Пономаренко стали известны благодаря съемкам в программе «Кривое зеркало» под руководством Евгения Петросяна. Они являлись лауреатами Международного конкурса «Кубок юмора — 1999» и фестиваля сатиры и юмора «Золотой Остап — 2001».

Ранее стало известно, что в возрасте 73 лет умер актер и режиссер Александр Сайко. Он запомнился зрителям своими ролями в фильмах и сериалах, таких как «Умирать не страшно», «Ученик лекаря», «Черная метка», «Встреча», «Счастливый маршрут», «Человек без пистолета» и других.