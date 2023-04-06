Стало известно, на какие болезни указывает прерывистый сон Терапевт Романенко назвала прерывистый сон признаком повышения давления

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Прерывистый сон может быть признаком повышения артериального давления при нарушении мозгового кровообращения, предупредила врач-терапевт Татьяна Романенко. В разговоре с «Москвой 24» она пояснила, что проблемы со сном также характерны при инфекционных заболеваниях из-за высокой температуры тела.

Прерывистый сон может быть проявлением инфекционных заболеваний, как бактериальных, так и вирусных. <...> Прерывистость сна может возникнуть и при нарушении мозгового кровообращения на фоне повышения артериального давления. Необязательно, что это именно инсульт. Когда нарушается нормальное кровоснабжение мозга, такая функция, как сон, тоже страдает, — предупредила специалист.

По словам Романенко, человек может просыпаться ночью при проблемах с сердцем, когда нарушаются сердечные ритмы или проводимость. У женщин такая проблема часто начинается на фоне климакса. Терапевт уточнила, что прерывание сна может происходить и из-за серьезных заболеваний, в том числе из-за опухоли головного мозга.

Врач-невролог Зарина Заоева ранее предупредила о рисках сердечно-сосудистых катастроф, таких как инсульт, инфаркт или остановка сердца, на фоне остановки дыхания во время сна. Она пояснила, что организм недополучает кислород, который необходим для его стабильной работы.