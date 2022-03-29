Стало известно, как погибла хозяйка четырёх бульдогов под Новосибирском

Ларису З. из городка Тогучина под Новосибирском загрыз её американский бульдог Босс, рассказала дочь 54-летней погибшей Кристина изданию «КП-Новосибирск». Его усыпили, остальных трёх собак отдали новым хозяевам. Двух — разбирающимся в породе заводчикам, одну — в Чувашию.

Нам удалось всё-таки установить полную картину произошедшего. Основным нападавшим был Босс. Он и Соня сцепились между собой, а мама пыталась их разнять. Вероятно, у Босса наступила так называемая фаза охоты, спровоцированная течкой у Сони. Перед смертью мама успела нам сказать, что именно его в доме быть не должно, — рассказала Кристина.

Заводчица Юлия Пак, которая взяла бульдога Жанну, рассказала, что та постепенно начинает доверять. Женщина знает эту собаку с её детства. Сейчас ей дали новую кличку — Фая. Юлия добавила, что нельзя кричать на животных или бить их, нельзя игнорировать их поведение. И нельзя разнимать дерущихся псов, особенно в одиночку.

Ранее мать погибшей Галина Николаевна заявляла, что готова отдать животных любому, кто захочет их взять. Она говорила, что именно пёс по кличке Босс после произошедшего начал кидаться на людей, а поведение остальных бульдогов не изменилось.