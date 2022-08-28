Стала известно, как часто люди умирают от коронавируса Вирусолог Альтштейн: летальность от коронавируса упала в 15 раз

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В настоящее время летальность от коронавируса в мире составляет 0,33%, сообщил ТАСС главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, смертность от инфекции снизилась в 15 раз по сравнению с началом пандемии.

Летальность сейчас не высокая — она где-то на уровне 0,33% по миру. В некоторых странах она достигает 0,1%. В самом начале пандемии в мире была летальность порядка 5%. То есть примерно в 15 раз снизилась летальность, — сказал Альтштейн.

В свою очередь глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что за последние четыре недели смертность от коронавируса в мире выросла на 35%. Он предупредил, что с наступлением холодов в Северном полушарии риск распространения инфекции возрастет.

11 августа стало известно, что исследователи обнаружили в России новый вариант коронавируса — «дельтакрон». Он представляет собой гибрид штаммов «омикрон» и «дельта». По словам американского ученого-генетика Дмитрия Прусса, ни в одной другой стране мира этот вид COVID-19 пока не выявлен. Вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский уточнил, что возникновение подобных гибридов вполне возможно при высокой доле зараженного населения.