Стало известно, для чего посла РФ вызовут в МИД Молдавии МИД Молдавии вызвал российского посла из-за избирательных участков в ПМР

Фото: Артем Кулекин/РИА Новости

Посол РФ в Республике Молдова Олег Васнецов

Посол России в Молдавии Олег Васнецов вызван в МИД республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе молдавского внешнеполитического ведомства. Отмечается, что это связано с сообщениями об открытии на территории Приднестровья избирательных участков для голосования на выборах президента РФ.

Завтра, 12 марта, посол Российской Федерации в Кишиневе Олег Васнецов вызван в Министерство иностранных дел. В ходе встречи российскому дипломату выразят неодобрение в связи с решением открыть избирательные участки в приднестровском регионе Молдавии, — заявили в пресс-службе МИД.

28 февраля в Приднестровье прошел первый за 18 лет съезд народных депутатов всех уровней, на котором была принята резолюция с обращением к парламенту России. Приднестровские депутаты попросили Госдуму и Совет Федерации принять дипломатические меры для защиты региона в «условиях усиления давления» со стороны Кишинева.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что начало переговоров о вступлении страны в ЕС представляет собой исторический шанс для объединения с Приднестровьем. Такое заявление Санду сделала в годовщину начала столкновений на Днестре. Президент поблагодарила военных и правоохранителей за то, что они обеспечивают мир в Молдавии. По ее словам, сохраняя память о конфликте 1992 года, страна обязуется не повторить этой трагедии.