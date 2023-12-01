Стала известна точная дата выхода первого трейлера GTA 6 Первый трейлер видеоигры Grand Theft Auto 6 выйдет 5 декабря

Компания Rockstar Games объявила точную дату выхода первого трейлера видеоигры Grand Theft Auto 6. В аккаунте разработчика в Twitter (X) сообщается, что он будет опубликован 5 декабря в 09:00 по времени Восточного побережья США (в 17:00 по Москве).

Трейлер 1. Четверг, 5 декабря, 9:00 ET, — говорится на опубликованном изображении.

На данный момент компания не разглашала каких-либо подробностей, однако согласно данным инсайдеров, предполагается, что действие игры развернется на карте, охватывающей три города. Из утечек также стало известно, что в GTA 6 может быть два персонажа — мужского и женского пола. Дата релиза игры не обозначена. Предположительно, продолжение знаменитой серии стоит ждать в 2025 году.

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