Названа сумма помощи жителям Донбасса и гражданам Украины Жители Донбасса и граждане Украины получили от РФ материальную помощь в размере 3,3 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 3,3 млрд рублей в качестве материальной помощи получили жители Донбасса, прибывшие в Россию, а также граждане Украины, сообщил ТАСС источник в силовых структурах. Деньги были направлены почти 297 тысячам жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также 32 тысячам граждан Украины.

Единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей на человека выплачена на общую сумму почти 3,3 млрд рублей. Выплаты осуществлены почти 297 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые прибыли в Россию, а также 32 тыс. граждан Украины, — рассказал собеседник.

1 мая стало известно о том, что российские власти выплатили более 70 млн рублей жителям территорий Украины, перешедших под контроль РФ. Размер единовременной выплаты, которую получили свыше семи тысяч человек, составляет 10 тысяч рублей.

Речь идет о пенсионерах, гражданах преклонного возраста и работниках бюджетной сферы. В МЧС РФ отметили, что пункты предоставления материальной помощи работают постоянно, в том числе в праздничные дни.