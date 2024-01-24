Стала известна судьба российских и украинских пленных после сбития Ил-76 Сенатор Бондарев: обмен пленными остановлен временно и скоро возобновится

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев

Обмен российскими и украинскими военнопленными будет временно приостановлен, но потом возобновится как обязательное мероприятие в нынешних условиях, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Он назвал атаку самолета Ил-76 предательством Киева, которое было совершено для срыва договоренностей с Москвой.

Самолет был сбит — это несомненно. Хоть и по скудным, но снимкам, было видно черное облако и белый шлейф от ракеты. Кроме того, экипаж успел доложить о внешнем воздействии. Речи о недоученности экипажа быть не может, так как пилоты налетали огромное количество часов на самолетах подобного типа. Обмен пленными пока будет приостановлен, но со временем продолжится, так как без него невозможно в нынешних обстоятельствах, это необходимое мероприятие, — заявил Бондарев.

Еще одним сомнительным моментом для сенатора стало то, что некоторые украинские СМИ сначала написали об ответственности ВСУ за удар по борту, а потом начали удалять эту информацию. Бондарев напомнил, что в ближайшее время должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной по формуле 192 на 192.

До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что разбившийся в Белгородской области Ил-76, на борту которого было 65 украинских военнопленных, был сбит тремя ракетами. Он предположил, что это могли быть ракеты либо ЗРК Patriot, либо IRIS-T немецкого производства.

По его словам, руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене и было проинформировано о том, как пленных солдат ВСУ доставят к месту обмена. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник также предположил, что теперь любые возможные договоренности с Киевом оказались под вопросом.