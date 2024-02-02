Стала известна судьба привезенных в Россию импортных яиц «Известия»: привезенные в Россию импортные яйца отправили на переработку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Импортные яйца, привезенные в Россию из Турции, Азербайджана и Белоруссии, не попали на прилавки магазинов, сообщают «Известия» со ссылкой на «Руспродсоюз». По его информации, большая часть завезенной в страну продукции была направлена на переработку.

Отмечается, что отправленные на переработку яйца часто используются на производстве и для приготовления кондитерских товаров. Как заявил зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов, импорт продукции дает дополнительное предложение товара, но продовольственная безопасность при этом не улучшается.

Импорт, безусловно, дает дополнительное предложение товара, но, по нашим данным, он в основном направляется на переработку. Кроме того, продовольственная безопасность от этого не улучшается, отрасль не обретает инвестиционную привлекательность, да и цены на яйцо у зарубежных поставщиков, с учетом логистики и анализа динамики мировых цен, не ниже российских даже при нулевой пошлине, — объяснил Леонов.

Ранее исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков заявил, что в России продолжает дешеветь куриное яйцо. По его словам, за неделю средняя цена одного десятка снизилась на 1,5% и составила 131,62 рубля.