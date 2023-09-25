Стала известна судьба питона, найденного в лесу Подмосковья Найденного в подмосковном лесу питона оставят в реабилитационном центре

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Питона, которого грибники нашли в специальном аквариуме в лесу Московской области, передали в реабилитационный центр, рептилию планируют оставить там, рассказал о судьбе змеи директор ветеринарной клиники Владимир Романов. Он сообщил «360», что сначала животных, которые попадают в центр, осматривают и лечат.

Когда приносят вот таких животных, мы смотрим на состояние их здоровья, лечим. Ну и потом они живут в реабилитационном центре для диких животных, — пояснил специалист.

Романов подчеркнул, что, если хозяева питона объявятся, змею передадут им. Если же этого не произойдет, рептилию оставят в террариуме с нижним и верхним подогревом. Кормить питона будут крысами и кроликами. Если змея продолжит жить в реабилитационном центре, ей дадут имя, добавил специалист.

Для них нужны террариумы, естественно, которые у нас есть. Так же, например, нам черепах передают, у нас есть приют для брошенных, поэтому для нас передержка таких животных — не новость, — заключил Романов.

В подмосковной Балашихе ранее грибники нашли в лесу трехметрового питона. На опубликованных в Сети кадрах видно, что змея была обнаружена в специальном аквариуме. На место выехали спасатели, после осмотра питона передали в ветеринарную клинику.