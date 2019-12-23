https://static.news.ru/photo/e9d16484-256d-11ea-8a2a-fa163e074e61_660.jpg Кот Мостик Фото: cat_the_most/instagram.com

Ещё несколько месяцев придётся контролировать движение поездов по транспортному переходу живому символу Крымского моста — коту Мостику. Об этом сообщили в информационном центре сооружения.

Как пишет МК в Крыму, единственному в мире коту-мостостроителю уже подыскали варианты «новой работы» после того, как строительные работы по возведению моста через Керченский пролив будут завершены. В инфоцентре рассказали изданию, что кот является карьеристом и холостяком и уже настроен на новые «трудовые подвиги».

Мостик примет решение после того, как рассмотрит все предложения и завершит работу на стройке Крымского моста, — рассказали в инфоцентре.

Живого символа главной стройки страны подобрали в 2015 году. Охранники заметили бездомного котёнка и оставили на объекте. С тех пор у усатого сотрудника появились страницы в социальных сетях и даже свой отдел «Котмостнадзор». В него вошли не менее известный пёс Цыган, чайка Валера, баклан Варфоломей, дельфин Максим, ящерица Оксана и лиса Лизавета.

Ранее Мостик проинспектировал железнодорожную часть моста перед приездом президента РФ Владимира Путина, который примет участие в торжественной церемонии открытия.