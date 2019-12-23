Ещё несколько месяцев придётся контролировать движение поездов по транспортному переходу живому символу Крымского моста — коту Мостику. Об этом сообщили в информационном центре сооружения.
Как
Мостик примет решение после того, как рассмотрит все предложения и завершит работу на стройке Крымского моста, — рассказали в инфоцентре.
Живого символа главной стройки страны подобрали в 2015 году. Охранники заметили бездомного котёнка и оставили на объекте. С тех пор у усатого сотрудника появились страницы в социальных сетях и даже свой отдел «Котмостнадзор». В него вошли не менее известный пёс Цыган, чайка Валера, баклан Варфоломей, дельфин Максим, ящерица Оксана и лиса Лизавета.
Ранее Мостик проинспектировал железнодорожную часть моста перед приездом президента РФ Владимира Путина, который примет участие в торжественной церемонии открытия.
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