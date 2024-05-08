Стала известна судьба имущества родителей замглавы Минобороны РФ Адвокат Мусаев сообщил об аресте имущества родителей замглавы Минобороны Иванова

Следственный комитет России постановил арестовать имуществ близких и родителей заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, заявил ТАСС его адвокат Мурад Мусаев. Что конкретно арестовано, пока неизвестно.

Знаю, что арест наложен даже на банковские счета родителей. По 10 тысяч рублей на их банковских картах арестовали, — рассказал Мусаев.

Ранее Мусаев также сообщил, что сумма взятки, получение которой вменяется в вину Иванову, составляет около1 миллиарда 125 миллионов рублей. По словам защитника, уголовное дело связано со строительством и, при этом он отвергает все обвинения как не соответствующие действительности.

В деле присутствует только один эпизод, расследование ведет Следственный комитет Российской Федерации, отметил Мусаев. Адвокат убежден, что корни дела уходят в прошлогодние публикации в СМИ, которые выступали с нападками на Иванова. Он также подчеркнул, что не понимает, почему его клиент был взят под стражу накануне парада Победы.

СК России сообщал о задержании Иванова 23 апреля, в отношении замглавы Минобороны РФ возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (взятка в особо крупном размере). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что главе государства доложили о задержании. По его словам, глава военного российского ведомства Сергей Шойгу был поставлен в известность заранее.