Стала известна реакция россиян на митинг-концерт в «Лужниках» ВЦИОМ: большинство россиян положительно оценили митинг-концерт в «Лужниках»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Люди на митинге-концерте «Слава защитникам Отечества!» в «Лужниках»

Митинг-концерт «Слава защитникам Отечества!», проходивший 22 февраля на центральном стадионе Москвы «Лужники», произвел положительное впечатление на 67% россиян, говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом лишь 14% опрошенных считают концерт незначимым для участников СВО и членов их семей.

Описывая впечатление, которое произвел митинг-концерт, осведомленные о нем россияне чаще выбирали вариант «положительное» - 67%. Каждый пятый затруднился ответить на этот вопрос (21%), отрицательное впечатление концерт произвел на 12%, — сообщили в центре.

Также, по данным исследования, большинcтво россиян (78%) были осведомлены о проведении мероприятия. Около 79% из осведомленных о прошедшем концерте назвали его значимым для учаcтников специальной военной операции (СВО), а 76% опрошенных отмeтили, что такой митинг-концерт следовало проводить.

Ранее ВЦИОМ рассказал, что 78% россиян сочли честным послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В корне несогласны с ними 9% респондентов, еще 13% затруднились ответить.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что уровень доверия россиян президенту РФ с 6 по 12 февраля вырос на 1,1 п. п. и составляет 79,1%. Деятельность правительства одобряют 50,5% опрошенных, а работу главы кабмина Михаила Мишустина — 52,8% респондентов.