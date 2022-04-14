Стала известна причина «взрывов» под Белгородом

Под Белгородом сработала система противовоздушной обороны, что и стало причиной, по которой местные жители слышали звуки двух «взрывов» в центре города, сообщают «Известия». Однако что именно было отражено системой, пока доподлинно неизвестно. По данным издания, в результате происшествия никто не пострадал, дома и объекты социальной инфраструктуры также не были повреждены.

Под Белгородом отработало ПВО, что конкретно было отражено — пока не известно. Пострадавших и разрушений нет, — говорится в сообщении.

15 апреля местные жители опубликовали кадры с места событий, на которых виден столб дыма, вздымающийся к небу. По словам очевидцев, в центре Белгорода были слышны два хлопка, предположительно, из-за сработавшей системы ПВО, но официальных комментариев Минобороны пока не давало.

Накануне ВСУ атаковали два села в Белгородской области — Сподарюшино и Журавлёвка. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в Журавлёвке в результате атаки были повреждены несколько жилых домов и социальные объекты, а также пострадал один человек, который по неизвестным причинам оказался в населённом пункте после эвакуации.

Также под обстрелы с украинской стороны попал посёлок Климово в Брянской области. По данным Минздрава РФ, в результате атаки ВСУ пострадали восемь человек, шесть из них были госпитализированы.