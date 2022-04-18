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Общество

Стала известна причина смерти режиссёра Леонида Хейфеца

13:19, 19 апреля 2022
Стала известна причина смерти режиссёра Леонида Хейфеца Леонид Хейфец Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Народный артист России, театральный режиссёр Леонид Хейфец накануне, 18 февраля, скончался на 88-м году жизни спустя неделю после выписки из больницы. По предварительной информации, причиной смерти стал оторвавшийся тромб, передаёт ТАСС.

По предварительном данным, причиной смерти Леонида Хейфеца стал оторвавшийся тромб, сообщил собеседник агенства.

Хейфец родился 4 мая 1934 года в Минске. После окончания Белорусского политехнического института он решил связать жизнь с театром и поступил на режиссёрский факультет ГИТИСа, который окончил в 1963 году. Режиссёром Хейфец служил в Центральном театре Советской армии, где поставил спектакли «Мой бедный Марат», «Смерть Иоанна Грозного», «Дядя Ваня». Позднее также работал в Малом театре, сотрудничал с Московским академическим театром имени Маяковского. 

Также Хейфец работал преподавателем в Высшем театральном училище имени Щепкина, в Театральном институте имени Бориса Щукина, а с 1980 года руководил художественной мастерской в ГИТИСе. 

О смерти артиста 18 апреля сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский, сославшись на его супругу. Он отметил, что ещё в пятницу, 15 апреля, разговаривал с режиссёром, когда тот, по его словам, был в хорошем бодром настроении после выписки из больницы. 

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