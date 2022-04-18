Стала известна причина смерти режиссёра Леонида Хейфеца
Дарья Харитонова
Дарья Харитонова
13:19, 19 апреля 2022
Леонид ХейфецФото: Александр Щербак/ТАСС
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Народный артист России, театральный режиссёр Леонид Хейфец накануне, 18 февраля, скончался на 88-м году жизни спустя неделю после выписки из больницы. По предварительной информации, причиной смерти стал оторвавшийся тромб, передаёт ТАСС.
По предварительном данным, причиной смерти Леонида Хейфеца стал оторвавшийся тромб, — сообщил собеседник агенства.
Хейфец родился 4 мая 1934 года в Минске. После окончания Белорусского политехнического института он решил связать жизнь с театром и поступил на режиссёрский факультет ГИТИСа, который окончил в 1963 году. Режиссёром Хейфец служил в Центральном театре Советской армии, где поставил спектакли «Мой бедный Марат», «Смерть Иоанна Грозного», «Дядя Ваня». Позднее также работал в Малом театре, сотрудничал с Московским академическим театром имени Маяковского.
Также Хейфец работал преподавателем в Высшем театральном училище имени Щепкина, в Театральном институте имени Бориса Щукина, а с 1980 года руководил художественной мастерской в ГИТИСе.
О смерти артиста 18 апреля сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский, сославшись на его супругу. Он отметил, что ещё в пятницу, 15 апреля, разговаривал с режиссёром, когда тот, по его словам, был в хорошем бодром настроении после выписки из больницы.