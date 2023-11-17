Стала известна причина смерти бывшего клавишника «Би-2» РЕН ТВ: бывший клавишник «Би-2» Плявин умер из-за проблем с сердцем

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Бывший клавишник «Би-2» Николай Плявин, которого ранее обнаружили мертвым в московской квартире, скончался из-за проблем с сердцем, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Отмечается, что артиста похоронят 19 ноября на Ястребковском кладбище.

Как пояснил собеседник издания, музыкант через день ездил на диализ. Кроме того, известно, что он был в очереди на пересадку почки.

Ранее стало известно, что Николай Плявин, бывший участник российских групп «Дюна» и «Би-2», был найден мертвым в съемной квартире в Москве. Тело 64-летнего музыканта обнаружил его сын. Он несколько дней пытался дозвониться до отца и, забеспокоившись, приехал к нему домой. Сообщалось, что тело Плявина было в крови, оно было направлено на судмедэкспертизу.

Сын покойного последний раз связывался с Плявиным 10 ноября. Что происходило после и до момента обнаружения тела, на данный момент неизвестно. По некоторым данным, он страдал заболеваниями сердца и почек. Музыкант регулярно ездил в больницу на гемодиализ — процедуру по очистке крови, проводимую при острой и хронической почечной недостаточности. В августе 2023 года Плявин вызвал бригаду скорой помощи, он пожаловался на приступ удушья, однако от госпитализации отказался.