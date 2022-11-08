Стала известна причина смерти автора песен «Ласкового мая» Кузнецова Автор песен «Ласкового мая» Кузнецов погиб из-за тромба

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Помощник автора песен группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова Ринат Масягутов заявил, что сочинитель погиб после того, как у него оторвался тромб. В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» спикер отметил, что Кузнецов не жаловался на здоровье. По его словам, трагедию ничто не предвещало.

Он чувствовал себя хорошо, ни на что не жаловался. В день гибели мы созванивались, Сергей шутил, ничто не предвещало трагедии. Но он уже немолодой человек, 58 лет. Тромб оторвался, — рассказал Масягутов.

По словам бывшего клавишника советской группы Андрея Шишкина, Кузнецов вел достаточно замкнутый образ жизни: практически ни с кем не общался и неохотно шел на контакт. Музыкант отметил, что автор вел скромный образ жизни. Шишкин в разговоре с РИА Новости также вспомнил последнюю встречу с Кузнецовым.

Один раз я его в Москве встретил, это был год, наверно, 1997. Он был такой пьяненький. Я на машине ехал, остановился, окликнул – он даже не понял, кто это. Человек чуждался какого-то лишнего внимания. Вел очень неприметный, очень непритязательный и скромный образ жизни, – поделился Шишкин.

7 ноября стало известно, что композитор и основатель группы «Ласковый май» Кузнецов скончался в возрасте 58 лет. Музыкант умер у себя дома в Оренбурге. Смерть наступила около 18:00 (16:00 мск).