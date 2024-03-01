Жена актера озвучки «Спокойной ночи, малыши!» раскрыла причину его смерти Жена Капатова: причиной смерти актера стали осложнения после операции

Фото: ИТАР-ТАСС/Александра Мудрац

Игорь Капатов

Причиной смерти актера Игоря Капатова, который озвучивал Мишутку в «Спокойной ночи, малыши!», стали осложнения после операции, рассказала его супруга изданию «Регнум». По словам женщины, он попал в больницу из-за проблем с сердцем, там ему сделали шунтирование, а после этого возникла инфекция.

У меня сейчас находятся представители ритуальной службы, мы занимаемся подготовкой к похоронам. Игорь Альбертович ушел из жизни в больнице, всю историю долго рассказывать, у него были проблемы с сердцем, ему делали шунтирование, потом случилась какая-то инфекция. Сейчас сложно говорить, — сообщила Капатова.

О смерти Игоря Капатова 1 марта сообщил Башкирский государственный театр кукол. Актеру было 70 лет. Капатов родился в 1953 году в городе Горьком (ныне Нижний Новгород). Фильмография насчитывает 23 работы, в основном эпизодические роли. В телепередаче «Спокойной ночи, малыши!» Капатов работал с 2003 по 2016 год.

Ранее также сообщалось, что из жизни ушел итальянский режиссер и сценарист Паоло Тавиани. Кинодеятелю было 92 года. Он является братом другого знаменитого режиссера Витторио Тавиани, который умер в 2018 году.