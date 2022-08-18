Стала известна причина резкого снижения цен на турпутевки «ТурПром»: из-за приближения учебного года цены на турпутевки снизились

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Летние каникулы заканчиваются, и родители с детьми-школьниками покидают курорты, поэтому на рынке появляются туристические путевки по заниженным ценам на фоне падения спроса, пишет АБН со ссылкой на данные «ТурПрома». Отмечается, что если в середине августа доля отдыхающих с детьми составляет около 70%, то в начале сентября она снижается до 43%.

Сейчас растет количество туров в Турцию и Египет. Почти не осталось мест на российских южных курортах, даже в сентябре туда трудно купить путевку. Похожая ситуация наблюдается в Абхазии.

Цены на турпакеты в Турцию снизились на 50%, в Абхазию — на 34%. Что касается курортов России, то больше всего подешевели путевки в Крым — на 51%, а в Сочи — на 27%.

Накануне стало известно, что в сентябре самым популярным российским городом среди туристов стала Москва. На столицу приходится 17,9% всех запросов в интернете по поиску авиабилетов по всей стране. В топ городов, которые россияне хотели бы посетить в первый месяц осени, вошли также Минеральные Воды (доля поисковых запросов составила 3,4%), Екатеринбург (2,7%), Калининград (2,6%) и Махачкала (2,4%).

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию туристической отрасли в Горно-Алтайске заявил, что осенний этап продажи туров по России с кешбэком 20% начнется 25 августа и будет распространяться на поездки, совершенные с 1 октября по 25 декабря. Он уточнил, что на круизы кешбэк будет действовать с 1 сентября и до завершения навигации.