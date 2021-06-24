Стала известна причина пожара в ковидном госпитале в Москве

В Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы рассказали NEWS.ru о причинах пожара в здании реабилитационного центра, который переоборудован для больных коронавирусом. По данным ведомства, ЧП произошло из-за скачка напряжения.

В одном из кабинетов административного здания реабилитационного центра, который сейчас используют как обсерватор, в результате скачка напряжения произошло возгорание. Из соседнего больничного корпуса все люди были оперативно эвакуированы без нарушения санэпидрежима, — подчеркнули в департаменте.

Там отметили, что огонь оперативно локализовали и пациентам разрешили вернуться обратно. В результате случившегося никто не пострадал, сейчас на месте работают пожарные.

Ранее о пожаре сообщили СМИ. По их данным, из здания вывели около 30 человек. Пламя возникло в одном из кабинетов и распространилось на 15 квадратных метров.