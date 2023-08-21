Стала известна причина крушения станции «Луна-25» Борисов: двигатель «Луны-25» отработал 127 секунд вместо положенных 84

Фото: Роскосмос

Станция «Луна-25»

Двигательная установка «Луны-25» проработала 127 секунд вместо положенных 84, что привело к крушению космического аппарата, заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, во время последнего маневра двигатель не отключился штатно.

В 14 часов 10 минут [19 августа] включились двигатели, которые должны были скорректировать и вывести аппарат на предпосадочную орбиту. К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке, и вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это и явилось основной причиной аварии аппарата, — сказал Борисов.

Он отметил, что, несмотря на аварию, нельзя прерывать лунную программу в РФ, поскольку перерыв в ней длиной в 50 лет привел к неудачам. Борисов добавил, что в настоящее время идет гонка за освоение природных ресурсов спутника Земли. Глава госкорпорации заявил, что Луну также можно использовать как перевалочный пункт в межпланетных полетах в будущем.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщили, что первая почти за 50 лет отечественная станция «Луна-25» разбилась, столкнувшись с поверхностью спутника Земли. До этого стало известно о нештатной ситуации во время плановой подачи импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты. Связь со станцией потеряли 19 августа, спустя чуть более недели с момента запуска. Предполагалось, что 21 августа аппарат достигнет естественного спутника Земли и займется поиском воды на поверхности.