Стала известна мера пресечения, которую запросили Удальцову Следствие запросило арест лидера «Левого фронта» Удальцова

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Сергей Удальцов

Следствие попросило поместить лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова под арест, соответствующее ходатайство поступило в Басманный суд Москвы, передает РИА Новости. Политик задержан по делу об оправдании терроризма.

В суд поступило ходатайство следствия об избрании Удальцову меры пресечения в виде заключения под стражу, время его рассмотрения пока не назначено, — сообщили в суде.

11 января дома у лидера «Левого фронта» прошли обыски, он был допрошен и задержан. Удальцову предъявили обвинение в оправдании терроризма из-за публикаций в интернете. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Адвокат Удальцова Виолетта Волкова рассказала, что обыск дома у оппозиционера был проведен корректно. Она отметила, что не знает, какие именно посты Удальцова в интернете стали причиной обвинений в оправдании терроризма. Защитник указала, что дальнейшее информирование о ходе следствия может быть затруднено, поскольку в таких случаях зачастую берется подписка о неразглашении.

В декабре Удальцова задержали на Красной площади на акции, во время которой он попытался развернуть флаг с портретом Иосифа Сталина. В результате суд приговорил Удальцова к 40 часам обязательных работ за нарушение правил проведения митинга.