Раскрыта личность одного из нападавших на главреда «Новой газеты»

Установлена личность задержанного по подозрению в нападении на главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Как сообщается в Telegram-канале «Московского комсомольца», это 37-летний индивидуальный предприниматель, специалист в области исследований на полиграфе Илья Марковец.

О том, участвовал ли Марковец непосредственно в нападении, пока неизвестно: к инциденту причастны два человека, один из которых стоял «на стрёме». На Муратова напали накануне на Казанском вокзале, перед отправлением поезда Москва -- Самара. После случившегося журналист прошёл обследование врачей в Самаре, у него были выявлены ожог глаз и конъюнктивы.

Вечером 7 апреля в Telegram-канале издания «Новая газета. Европа» появилось сообщение, что ответственность за нападение на Дмитрия Муратова в поезде взяли на себя создатели Telegram-канала «Союз Z десантников». Издание ссылалось на пост «Союза Z десантников», опубликованный в мессенджере, в котором говорилось, что «в ближайшее время наши ветераны напомнят „большим патриотам“, что кровь наших славных сынов не останется без ответа». Однако в настоящий момент это сообщение из Telegram-канала удалено.