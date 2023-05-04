Названа главная ошибка россиян при покупке лекарств Терапевт Романенко назвала покупку лекарств без рекомендаций врачей главной ошибкой россиян

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Главной ошибкой россиян во время лечения является покупка лекарств без рекомендаций врачей, рассказала терапевт Татьяна Романенко. В разговоре с «Москвой 24» специалист отметила, что самолечение может быть не просто бесполезно, но и опасно, так как человек может неправильно поставить себе диагноз. Романенко напомнила, что у разных заболеваний бывают одинаковые симптомы.

Самая главная ошибка, которую допускают люди, — это когда они занимаются самолечением. То есть, когда они покупают лекарства без назначения врача. <...> Самолечение всегда опасно. Потому что человек может неправильно оценить свое состояние. Одни и те же симптомы могут соответствовать разным болезням, — пояснила врач.

По словам терапевта, даже подобрать правильный препарат для снижения температуры не всегда можно без помощи специалистов. Она пояснила, что при инфекционном заболевании сбивать температуру нужно для того, чтобы облегчить состояние. При этом температура также может свидетельствовать о развитии опухолей, активации очагов инфекции или быть признаком какого-то процесса, который происходит в организме.

Иммунолог Оксана Шабалина ранее предупредила, что самолечение иммуномодуляторами может вызвать опасные для жизни аутоиммунные заболевания. По ее словам, их бесконтрольный прием может спровоцировать иммуноагрессию, из-за которой организм начинает атаковать собственные клетки. Это способно вызвать развитие ревматоидного артрита, рассеянного склероза и неспецифического язвенного колита.