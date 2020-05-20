Стала известна дата рассмотрения проектов о помощи бизнесу

https://static.news.ru/photo/8ee02f90-1480-11ea-93da-fa163e074e61_660.jpg Фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал о ходе работы над мерами поддержки бизнеса. По его словам, соответствующие проекты парламент рассмотрит во втором чтении 21 мая.

Он отметил, что депутаты будут в приоритетном порядке работать над инициативами, внесёнными правительством. Среди них изменения в налоговое законодательство, передаёт РИА Новости.

Меры поддержки должны будут получить предприятия, перечисляющие средства, закупающие оборудования в целях борьбы с коронавирусом. Также поддержку получат некоммерческие организации, поддержку получат наши граждане, потому что не будут касаться тех же доплат социальным работникам налоговые вычеты, — подчеркнул он.

Все меры взяты из предложенных президентом Владимиром Путиным инициатив. Если они будут приняты 21 мая, то уже 22 мая может пройти третье чтение, заключил политик.

Ранее NEWS.ru писал, что в Совфеде предлагают освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) стимулирующие доплаты социальным работникам, которые оказывают услуги заражённым коронавирусом гражданам и тем, кто находится в группе риска.