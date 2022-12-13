Стала известна цена проезда по новым участкам трассы М-12 «Автодор»: стоимость проезда по новым участкам трассы М-12 составит 229 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проезд по новым участкам трассы М-12 будет стоить 229 рублей, сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко в рамках церемонии открытия двух участков трассы. Он добавил, что трасса оборудована системой оплаты «свободный поток».

Ранее сообщалось, что трассу М-12 продлят до Владивостока, а общая протяженность магистрали составит 12 тысяч километров. Новая дорога будет пересекать Читу, Хабаровск, Якутск, Магадан и Ханты-Мансийск и даст возможность выезжать на автомобиле в Китай, Монголию и Северную Корею. Официально было объявлено, что главная задача продленной трассы — нарастить транзит грузов в Россию из азиатских стран и обратно, но, по мнению эксперта по транспортной логистике Якова Гуревича, проект на самом деле имеет своей целью наладить транспортное сообщение непосредственно внутри России.

До этого президент России в онлайн-режиме принял участие в церемонии открытия движения на автотрассах М-12 и М-5. Протяженность участка строящейся автомагистрали М-12 Москва — Казань, на котором было открыто движение, составила 23 км. Путин указал на значимость этой дороги для транспортной инфраструктуры России. Глава государства назвал проведенные работы частью шага в развитии трансконтинентального направления, которое соединит Запад и Восток России.