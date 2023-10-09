Стала известна цена нового «Москвича» Завод «Москвич»: стоимость нового седана начинается от 2,3 млн рублей

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Автомобиль «Москвич 6»

Стоимость седана «Москвич 6» в комплектации «Комфорт» составит 2,3 млн рублей, а «Бизнес» — 2,5 млн рублей, указано на официальном сайте производителя. Уточняется, что суммы приведены с учетом максимальной выгоды по программе trade-in и покупке в кредит.

Динамичный дизайн, выверенные пропорции, стремительные линии с хромированными акцентами и узнаваемый рисунок полностью светодиодной оптики последнего поколения. «Москвич 6» — современное воплощение элегантности и гармонии, — приводится описание новинки.

В ближайшее время машины поступят в дилерские центры, уточнил производитель. В базовую комплекцию «Комфорт» входят светодиодная оптика, подогрев передних сидений, камера заднего вида и датчики парковки, а также бесключевой доступ. В «Бизнес» к этим функциям добавили электропривод сиденья водителя, цифровую приборную панель с цветным экраном, климат-контроль, систему камер кругового обзора 360° и люк с электроприводом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин мог бы приобрести новый «Москвич», если машина будет хорошей. Представитель Кремля отметил, что при таком условии и сам бы приобрел авто российского производства.

Отечественный автопром также занимается созданием новой модели «Волги». Рабочую версию машины обещают представить в 2024 году. Известно, что в основу обновленного авто может лечь китайский премиум-седан Hongqi H5. Производством транспортных средств займется Горьковский автомобильный завод (ГАЗ). Создавать авто планируется по аналогии с «Москвичом» — с привлечением техпартнера.