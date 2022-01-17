Стала известа секретная схема работы налоговиков

Федеральная налоговая служба (ФНС) имеет собственную систему баллов, начисляемых налогоплательщику, из их количества определяется вероятность доначисления налогов. Такую секретную схему для выяления бизнеса, требующего проведения проверок, раскрыли «Ведомости». При этом ранее ведомство часто критиковали за непрозрачность данного процесса.

Это касается предварительного анализа компаний, по его итогам принимается решение об организации официальной проверки. Во время сессии Гайдаровского форума, в котором принял участие и глава ФНС Даниил Егоров, о непрозрачности критериев проверок сообщил и руководитель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Он призвал структуру сделать процесс более прозрачными.

Как сообщает издание, у налоговиков есть особая «методичка», с её помощью и определяется целесообразность проверки. Упор при этом делается не в сторону причастности бизнеса к возможным нарушениям, а на вероятность доначисления налогов и их взыскания в пользу бюджета.

Соответственно, компании, с которых вероятность взыскания допсредств выше, и получают большее количество баллов для возможности проведения проверки.

Происходит анализ добросовестности бизнеса при уплате НДС. Обычно средний и крупный бизнес получает больше баллов и впоследствии является объектом проверок с последующими доначислениями налогов.

Ведомство делит все организации на три группы: первые две объединяют фактических и потенциальных «жертв» проверок, в третью входят технические фирмы-«однодневки».

Также в числе критериев стоимость основных средств организации, численность её сотрудников, средний размер зарплаты и частота применения вычетов при уплате налога.

Ранее Минюст подготовил законопроект, который запрещает так называемую молдавскую схему вывода денег за границу. Это запрет на перевод средств по исполнительным листам на счета в зарубежные банки и компании.