Стала известна доля россиян, доверяющих Путину ВЦИОМ: Путину доверяют 78,6% россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,6% россиян, на что указывают результаты опроса, опубликованного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Деятельность главы государства одобряют 75,4% респондентов.

О недоверии президенту заявили 17,6% опрошенных. Негативно его деятельность оценили 15,2% респондентов. Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 13–19 ноября, в нем приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.

Согласно результатам аналогичного исследования, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ), Путину доверяют 76% респондентов и 78% одобряют его деятельность на посту президента. О недоверии главе государства заявили 14% опрошенных, негативно его работу оценили 10%.

Опрос «ФОМнибус» состоялся 17–19 ноября 2023 года. В нем участвовали 1500 человек из 104 населенных пунктов. Погрешность статистики не превышает 3,6%.

Ранее представители ВЦИОМа сообщили, что более 60% россиян уверены в создании властями всех условий для планирования будущего и достижения целей. Этот показатель достиг максимума в 2019 году и с тех пор остается на высоком уровне.