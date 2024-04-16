Стал известен позывной мужа Блиновской в зоне СВО SHOT: муж Блиновской получил позывной Брикс в зоне СВО

Фото: Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС

Алексей Блиновский

Telegram-канал SHOT сообщил, что Алексей Блиновский, супруг блогера Елены Блиновской, получил позывной Брикс в зоне военной спецоперации. Канал уточнил, что он подписал с Минобороны РФ контракт на один год.

Как пишет SHOT со ссылкой на источники, Блиновский находится в Донецком корпусе, где его привлекли к сборке беспилотников. Отмечается, что муж «королевы марафонов» также помогает российской армии деньгами.

По данным Telegram-канала SHOT, Блиновский в зоне СВО, помимо сборки БПЛА, также занимается их логистикой между подразделениями. Уточняется, что на СВО он отправился 13 апреля. Канал со ссылкой на источник пишет, что таким образом Алексей пытается спасти свою почти разрушенную бизнес-империю, в которую входят несколько компаний и фирм.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что участие мужа Блиновской в СВО не поможет ей выйти из СИЗО. Он утверждает, что решение отправиться в зону спецоперации не дает юридических оснований для изменения меры пресечения в виде содержания блогера под стражей, куда она попала по уголовному делу о б уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) и отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).