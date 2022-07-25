Христо Грозев из Bellingcat участвовал в операции по угону самолетов РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одним из участников операции украинской разведки по угону российских военных самолетов оказался главный расследователь издания Bellingcat (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) Христо Грозев. Он организовал встречу курьера, доставившего аванс для пилота, который якобы согласился угнать один из самолетов, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы ФСБ.

Грозев вел переписку с представителем украинской разведи. Через своего координатора он нашел двух девушек, которые встретили в Липецке приехавшего из Москвы курьера от украинских спецслужб. Тот привез аванс в сумме $4 тысяч для российского летчика.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили о предотвращении операции по угону боевых самолетов ВКС РФ на подконтрольные ВСУ территории. Она проводилась Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины при поддержке спецслужб НАТО, в основном британских. Российским летчикам за совершение угона обещали гонорар в размере до $2 млн и гражданство одной из стран Евросоюза.

РИА Новости отмечает, что украинская разведка планировала организовать угон бомбардировщика Су-24, сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 и стратегического сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 во время боевого вылета.