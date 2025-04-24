Стал известен новый размер штрафов за утечку персональных данных Юрист Вепренцева напомнила о росте штрафов за утечку личных данных с 30 мая

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Штрафы за утечку персональных данных повышаются с 30 мая, заявила в беседе с РИА Новости юрист, основатель консалтинговой компании «Деломант Групп» Таисия Вепренцева. По ее словам, юридические лица будут платить до 5 млн рублей за утечку сведений от 1 до 10 тысяч человек.

С 30 мая 2025 года вступает в силу закон, устанавливающий повышенные штрафы за действия, повлекшие утечку персональной информации, включая биометрические данные, — отметила юрист.

Если же утечка коснется от 10 до 100 тысяч субъектов, то размер штрафа вырастет до 10 млн рублей. Информация о более 100 тысяч граждан повлечет взыскание 15 млн рублей. При повторных нарушениях санкция достигнет 20 млн рублей.

Кроме того, вводятся штрафы за несвоевременное уведомление Роскомнадзора об утечке. Организации заплатят до 3 млн рублей. Заявить в ведомство о происшествии нужно в течение суток.

Утечкой признается даже несанкционированный доступ сотрудников, не имеющих надлежащих полномочий согласно внутренним регламентам компании, — добавила Вепренцева.

Ранее заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзора Милош Вагнер указал, что компании должны задуматься над вопросом минимизации утечки клиентских данных. По его словам, стоит сосредоточиться не на проверках РКН, а на том, чтобы устранить причину.