Стал известен масштаб подготовки бойцов ВСУ в европейских миссиях Военный историк Норин не исключил плачевных последствий для союзных сил подготовки ВСУ в Европе

Фото: МО Украины

Бойцов ВСУ обучат в европейских миссиях всему, что должен уметь пехотинец — от азов подрывного дела, до огневой и медицинской подготовки, заявил NEWS.ru военный историк Евгений Норин. По его словам, к соответствующей инициативе главы евродипломатии Жозепа Борреля не стоит относиться пренебрежительно. По мнению эксперта, массовая подготовка украинских военных за рубежом может «плачевно закончится» для союзных сил РФ и республик Донбасса.

В целом, [украинцев обучат] всему, что должен уметь пехотинец, танкист, артиллерист, связист — тактическая, огневая, медицинская подготовка, азы подрывного дела. Это не секрет, а нормальная выучка, боевое слаживание, когда людей гоняют на учения в составе какой-то части. И учиться они будут в ситуации, когда мы не можем прислать «Калибр» и разбомбить лагерь чертовой бабушке. Я бы не стал пренебрежительно говорить об усилиях противника, у нас на фронте могут появиться более подготовленные части, — подчеркнул собеседник.

Он также напомнил о военнослужащих ВСУ, получивших боевой опыт на юго-востоке Украины и до начала СВО, и во время. Собеседник отметил, что «новичков» начнут обучать по стандартам достаточно современных армий стран НАТО. По словам историка, «ходившие под пулями» спецы, пусть и в локальных конфликтах, есть и в Германии, и во Франции. Норин заявил, что в Европе с украинцами могут заниматься и американцы, чья армия регулярно воюет.

С одной стороны украинцы имеют боевой опыт. С другой — получат подготовку по стандартам достаточно современных армий стран НАТО. Там еще американцы есть, а у США армия регулярно воюет. Люди с боевым опытом есть и во Франции, и в Германии, да это опыт сугубо локальных конфликтов, но под пулями ходили, — рассказал Норин.

Писатель добавил, что не стоит недооценивать способность украинских военных «учиться на ошибках».

Ранее стало известно, что Евросоюз прорабатывает вопрос создания отдельной миссии для подготовки украинских солдат, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он отметил, что ее организуют не на территории Украины, а в одном из соседних государств. По словам чиновника, данный вопрос обсудят на неформальном заседании министров обороны стран ЕС 29 августа. Мероприятие пройдет в Чехии.