https://static.news.ru/photo/9db98b20-918a-11e9-8e37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oleg Koldaev/Russian Look/Global Look Press

Советский Союз рассматривал Польшу в качестве основной угрозы перед началом Второй мировой войны. Об этом свидетельствуют уникальные рассекреченные архивные материалы, обнародованные Минобороны РФ.

Благодаря снятию грифа секретности опубликована служебная записка начальника Генштаба РККА Бориса Шапошникова Народному комиссару обороны СССР Клименту Ворошилову от 24 марта 1938 года. Документ был написан лично Шапошниковым от руки. Это говорит о важности и секретности записки, которую не доверили писать даже секретарю-машинистке.

В нём,в частности, подчёркивается, что Польша придерживается фашистских взглядов.

Советскому Союзу нужно быть готовым к борьбе на два фронта: на западе против Германии — Польши и частично против Италии с возможным присоединением к ним лимитрофов и на востоке против Японии, — цитирует РИА Новости служебную записку от 1938 года.

Минобороны на своём сайте открыло новый мультимедийный портал «Хрупкий мир на пороге войны», посвящённый событиям кануна и начального периода Второй мировой войны.

Ранее News.ru писал о том, что польский журналист Матеуш Пискорский обвинил власти страны в намерении разрушить историко-международное самосознание современной России. По его мнению, Варшава попыталась переписать историю мероприятиями, посвящёнными 80-летию начала Второй мировой войны, которые прошли в Польше в начале недели.