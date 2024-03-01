«СССР 2.0»: политолог о направлениях социального развития России Политолог Гращенков: улучшение демографии является приоритетным направлением

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Улучшение демографической ситуации и повышение обороноспособности являются основными направлениями социального развития России, заявил политолог Илья Гращенков. В разговоре с «Царьградом» эксперт уточнил, что остальные задачи, в том числе образовательная система и здравоохранение, подстраиваются под них. По его словам, происходит перегиб в сторону «СССР 2.0».

То есть формируется система, что деньги идут на эти два направления, чтобы больше рожали и лучше защищались. Остальные направления подверстываются под эти два мейнстримных. <...> Тут, мне кажется, такой крен в сторону «СССР 2.0», — заявил политолог.

Гращенков считает, что президент России Владимир Путин не хочет устраивать новую гонку вооружений, но поддерживает развитие военно-промышленного комплекса. Кроме того, глава государства доволен правительством и действующим финансовым блоком, уверен эксперт. По его словам, в случае переизбрания Путина на ближайших выборах президента нынешний состав правительства практически полностью сохранится.

Рабочая группа по специальной военной операции ранее направила доклад президенту России Владимиру Путину. В документе предложены новые меры поддержки участников СВО и их семей.